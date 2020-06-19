В ВАКС обнаружили коронавирус
19 июня, 2020, 17:11
У работника Антикоррупционного суда тест на COVID-19 показал положительный результат
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"У одного работника ВАКС первый тест на COVID-19 показал положительный результат. Повторный анализ пока не был проведен", - говорится в сообщении.
Определяется список лиц, с которыми контактировал человек, все выявленные работники - на самоизоляции.
Угрозы осуществлениюправосудия нет, все помещения суда работают в штатном режиме.
- В Службе безопасности Украины заявляют об обнаружении COVID-19 у курсантов своей Национальной академии.
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