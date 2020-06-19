В УПЦ (КП) заявили, что Филарет не просил возбуждать дело против Порошенко за Томос

Об этом сообщает пресс-служба Филарета.

"В связи с политическими спекуляциями вокруг уголовных дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, должны заявить следующее: Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Святейший Патриарх Киевский и всея Руси Филарет не обращался в правоохранительные органы по делу, о котором идет речь, и не был его инициатором. Это сделали верующие, права которых нарушены", - говорится в заявлении ..

Также в заявлении говорится, что Филарет не выступал против существования Православной церкви Украины, он против зависимости этой церкви от Константинопольского Патриархата. Также он выступал не против Томоса как такового, а против его текста, в котором прописана зависимость ПЦУ от Константинополя.

В патриархии отметили, что Филарет борется с незаконным снятием с регистрации УПЦ КП, которое состоялось 30 января 2019 года во время президентства Порошенко.

Согласно заявлению, целью уголовного производства "является защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ".

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