В УПЦ (КП) заявили, что Филарет не просил возбуждать дело против Порошенко за Томос
Об этом сообщает пресс-служба Филарета.
Также в заявлении говорится, что Филарет не выступал против существования Православной церкви Украины, он против зависимости этой церкви от Константинопольского Патриархата. Также он выступал не против Томоса как такового, а против его текста, в котором прописана зависимость ПЦУ от Константинополя.
В патриархии отметили, что Филарет борется с незаконным снятием с регистрации УПЦ КП, которое состоялось 30 января 2019 года во время президентства Порошенко.
Согласно заявлению, целью уголовного производства "является защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ".
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