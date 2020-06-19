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Espreso.tvОбществоВ Раде зарегистрировали законопроект, который должен уравнять права женщин и мужчин в уходе за ребенком

В Раде зарегистрировали законопроект, который должен уравнять права женщин и мужчин в уходе за ребенком

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он расширяет возможности мужчин в части совмещения работы с семейными обязанностями, предлагает ввести новый вид отпуска для мужчин - отпуск при рождении ребенка.

Законопроект поможет устранить пробелы, которые ограничивают права человека на отпуск по уходу за ребенком и создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитании детей.

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде и закон "Об отпусках", закрепив на законодательном уровне такие права мужчин:

  • на установление сокращенного рабочего времени для родителей, воспитывающих детей без матери, а также имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью
  • на получение человеком одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;
  • равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста

С полным текстом можно ознакомиться по этой ссылке.

Этот законопроект - первый шаг Украины в выполнении ее обязательств в рамках международного "Партнерства Биарриц" по установлению равных прав для женщин и мужчин. Присоединение Украины было инициировано первой леди Еленой Зеленской и поддержано Кабинетом Министров.

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