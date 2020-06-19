В Николаеве Нацкорпус принес к офису Партии Шария гроб. ФОТОФАКТ

19 июня, 2020, 17:52

В Николаеве члены политической партии "Национальный Корпус" принесли под офис "Партии Шария" гроб с портретом лидера политсилы

Об этом сообщает Укринформ .

В Николаеве Нацкорпус принес к офису "Партии Шария" гроб с красными шариками и портретом Анатолия Шария.

Отмечается, что представители Нацкорпуса пытались пообщаться с руководством "Партии Шария" и передать, по их словам, "имущество в виде гроба с красными шариками".

Между работницей офиса и представителями Нацкорпуса время от времени происходили словесные перепалки.

Сообщается, представителям Нацкорпуса не удалось занести гроб в офис "Партии Шария", поэтому они оставили его у входа и разошлись.

За акцией следила полиция. Акция прошла мирно, без силового противостояния.

Фото: news.pn

Напомним, 17 июня на Банковой, у Офиса президента прошли митинги Демсокиры и "партии Шария".

Впоследствии, во время митинга на Банковой Нацкорпус и Демсокира забросали несколькими десятками яиц активистов "партии Шария". Полиция задержала 15 человек.

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