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Espreso.tvОбществоВ Николаеве Нацкорпус принес к офису Партии Шария гроб. ФОТОФАКТ

В Николаеве Нацкорпус принес к офису Партии Шария гроб. ФОТОФАКТ


фото: news.pn
В Николаеве члены политической партии "Национальный Корпус" принесли под офис "Партии Шария" гроб с портретом лидера политсилы

Об этом сообщает Укринформ .

В Николаеве Нацкорпус принес к офису "Партии Шария" гроб с красными шариками и портретом Анатолия Шария.

Отмечается, что представители Нацкорпуса пытались пообщаться с руководством "Партии Шария" и передать, по их словам, "имущество в виде гроба с красными шариками".

Между работницей офиса и представителями Нацкорпуса время от времени происходили словесные перепалки.

Сообщается, представителям Нацкорпуса не удалось занести гроб в офис "Партии Шария", поэтому они оставили его у входа и разошлись.

За акцией следила полиция. Акция прошла мирно, без силового противостояния.

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Фото: news.pn

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