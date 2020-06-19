В Николаеве Нацкорпус принес к офису Партии Шария гроб. ФОТОФАКТ
Об этом сообщает Укринформ .
В Николаеве Нацкорпус принес к офису "Партии Шария" гроб с красными шариками и портретом Анатолия Шария.
Отмечается, что представители Нацкорпуса пытались пообщаться с руководством "Партии Шария" и передать, по их словам, "имущество в виде гроба с красными шариками".
Между работницей офиса и представителями Нацкорпуса время от времени происходили словесные перепалки.
Сообщается, представителям Нацкорпуса не удалось занести гроб в офис "Партии Шария", поэтому они оставили его у входа и разошлись.
За акцией следила полиция. Акция прошла мирно, без силового противостояния.
Фото: news.pn
- Напомним, 17 июня на Банковой, у Офиса президента прошли митинги Демсокиры и "партии Шария".
- Впоследствии, во время митинга на Банковой Нацкорпус и Демсокира забросали несколькими десятками яиц активистов "партии Шария". Полиция задержала 15 человек.
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