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Espreso.tvОбществоВ МВД зафиксировано 709 случаев COVID-19

В МВД зафиксировано 709 случаев COVID-19

В МВД уже зафиксировано 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"С самого начала спасатели, полицейские, пограничники, нацгвардейцы и врачи были и остаются на передовой борьбы с COVID-19. Большинство личного состава привлекалась к мероприятиям по противодействию распространению коронавируса - от пограничного оформления, санитарных постов в наиболее пострадавших регионах к розыску лиц, больных на коронавирус, самовольно оставляли больницы. Работники МВД - вторые по степени риска и по факту заражения после врачей", - отметил заместитель министра Антон Геращенко.

Ежедневно для обеспечения карантинных мероприятий и безопасности в Украине привлекается более 16,5 тыс. правоохранителей.

"В системе МВД уже зафиксированы 709 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 605 человек выздоровели и 104 продолжают лечение", - говорится в сообщении

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