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Espreso.tvОбществоВ Киеве жители Русановских садов выступают против строительства съезда с моста: перекрыли дорогу, чтобы не пропустить технику

В Киеве жители Русановских садов выступают против строительства съезда с моста: перекрыли дорогу, чтобы не пропустить технику

В Киеве на Русановских садах местные жители выступают против строительства съезда с Подольско-Воскресенского моста на их центральную улицу, они блокируют дорогу, чтобы не пропустить строительную технику

Об этом сообщает hromadske .

"Местные жители боятся, что строительство может уничтожить урочище Горбачиха. Между участники акции и полицией произошли столкновения", - говорится в сообщении.

Мэр Виталий Кличко на брифинге заявил, что не будет останавливать строительство Подольско-Воскресенского моста по требованию активистов. Тогда он заявил, что жители Русановских садов и заказчик строительства подписали меморандум о сотрудничестве.

"Согласно которому жители обязуются не препятствовать строительству моста. Заказчик обязуется поддерживать в надлежащем техническом состоянии улиц Центральная Садовая, Железнодорожная и Дамбовая", - сказал Кличко.

Местные жители объяснили, что Кличко обещал построить мост без съездов, но теперь изменил мнение. В прошлом году они провели общественные слушания жителей Днепровского района, где заслушали ответственных за строительство моста. Тогда решили, что не будут делать съезды на Русановские сады.

На прошлой неделе местные жители узнали, что все же планируется строительство съезда на Центральную Садовую, а также расширение дороги, что приведет к сносу домов.

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