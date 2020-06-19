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Espreso.tvОбществоВ Киеве женщина с ребенком выпали из окна четвертого этажа

В Киеве женщина с ребенком выпали из окна четвертого этажа

В Киеве, в Печерском районе, на улице Ивана Мазепы женщина с ребенком выпали из окна четвертого этажа

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Свидетели отмечают, что при падении они упали на дерево, благодаря чему не получили смертельные травмы. Тем не менее они серьезно пострадали и были госпитализированы в больницу.

Что стало причиной падения, или это попытка суицида, или несчастный случай - установит следствие. Отметим лишь, что по предварительным данным, женщина находилась на учете в психдиспансере.

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