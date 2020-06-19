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Espreso.tvОбществоВ Киеве водитель мотороллера наехал на бордюр и перевернулся

В Киеве водитель мотороллера наехал на бордюр и перевернулся

В Деснянском районе Киева, на проспекте Шухевича в ДТП травмирован водитель мотороллера

Об этом сообщают Вартови Еспресо .

Предварительно, мужчина из-за наплывов асфальта потерял управление и наехал на бордюрный камень. Мотороллер в результате наезда перевернулся. Водитель получил перелом костей нижней конечности и был госпитализирован медиками "скорой". Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.

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