В Киеве водитель мотороллера наехал на бордюр и перевернулся
19 июня, 2020, 07:22
В Деснянском районе Киева, на проспекте Шухевича в ДТП травмирован водитель мотороллера
Об этом сообщают Вартови Еспресо .
Предварительно, мужчина из-за наплывов асфальта потерял управление и наехал на бордюрный камень. Мотороллер в результате наезда перевернулся. Водитель получил перелом костей нижней конечности и был госпитализирован медиками "скорой". Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
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