В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Площадь Льва Толстого"

19 июня, 2020, 14:50

19 июня в 14:40 станцию киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" закрыли на вход и выход из-за сообщения о заминировании

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

"Станция метро" Площадь Льва Толстого "и пересадку закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подземки отметили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Напомним, 5 июня станцию метро Киева "Майдан Независимости" и пересадку закрыли на вход и выход за анонимного звонка о минировании

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