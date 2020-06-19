В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Площадь Льва Толстого"
19 июня, 2020, 14:50
19 июня в 14:40 станцию киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" закрыли на вход и выход из-за сообщения о заминировании
Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
"Станция метро" Площадь Льва Толстого "и пересадку закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подземки отметили, что информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.
- Напомним, 5 июня станцию метро Киева "Майдан Независимости" и пересадку закрыли на вход и выход за анонимного звонка о минировании
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