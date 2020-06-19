В Киеве презентовали новую партию "Пропозиция": в нее вошли 6 городских голов

19 июня, 2020, 15:18

Шесть мэров 19 июня презентовали в Киеве новую политическую партию, она называется "Пропозиция"

Об этом сообщает Радио Свобода .

В партию вошли:

мэр Днипра Борис Филатов

мэр Николаева Александр Сенкевич

мэр Черновцов Алексей Каспрук

мэр Житомира Сергей Сухомлин

мэр Кропивницкого Андрей Райкович

мэр Каховки (Херсонская область) Андрей Дяченко.

Сухомлин прокомментировал название партии.

"Мы надеемся, что этот термин войдет в политический лексикон нашей страны. Термин "оппозиция" - это термин, который означает "против". В отличие от этого термин "пропозиция" означает на латыни "за", с приставкой "про", - сказал мэр Житомира.

Сенкевич добавил, что новосозданная сила не является чисто "партией мэров".

"Очень часто "Пропозицию" называют партию мэров. Мы не являемся партией мер, мы являемся партией профессионалов и хотим, чтобы к нам присоединялись не только городские головы или депутаты Верховной Рады, а лидеры общественного мнения, которые формируют и создают страну снизу", - заявил он.