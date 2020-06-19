В Киеве презентовали новую партию "Пропозиция": в нее вошли 6 городских голов
19 июня, 2020, 15:18
Шесть мэров 19 июня презентовали в Киеве новую политическую партию, она называется "Пропозиция"
Об этом сообщает Радио Свобода .
В партию вошли:
- мэр Днипра Борис Филатов
- мэр Николаева Александр Сенкевич
- мэр Черновцов Алексей Каспрук
- мэр Житомира Сергей Сухомлин
- мэр Кропивницкого Андрей Райкович
- мэр Каховки (Херсонская область) Андрей Дяченко.
Сухомлин прокомментировал название партии.
"Мы надеемся, что этот термин войдет в политический лексикон нашей страны. Термин "оппозиция" - это термин, который означает "против". В отличие от этого термин "пропозиция" означает на латыни "за", с приставкой "про", - сказал мэр Житомира.
Сенкевич добавил, что новосозданная сила не является чисто "партией мэров".
"Очень часто "Пропозицию" называют партию мэров. Мы не являемся партией мер, мы являемся партией профессионалов и хотим, чтобы к нам присоединялись не только городские головы или депутаты Верховной Рады, а лидеры общественного мнения, которые формируют и создают страну снизу", - заявил он.
- Ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании "партии мэров". Аналогичные заявления делал мэр Днипра Борис Филатов, который называл Кличко вероятным лидером такой партии.
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Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что ведет переговоры о создании политической силы с участием мэров других городов.
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