 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве попрощались с отцом пятого президента Алексеем Порошенко

В Киеве попрощались с отцом пятого президента Алексеем Порошенко


фото: ВВС-Україна
19 июня в Киеве в Михайловском Златоверхом соборе состоялась церемония прощания с Алексеем Ивановичем Порошенко

Об этом сообщил ВВС-Украина в Facebook.

С отцом пятого президента пришла порощатися семья Петра Порошенко. На церемонию прощания с усопшими пришли экс-генпрокурор Юрий Луценко, экс-министр образования Лилия Гриневич, бывший премьер Владимир Гройсман, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и бывший глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Народный депутат Николай Княжицкий выразил свои соболезнования семье президента Порошенко.

"Все мы видели, как вчера возле суда у Петра Алексеевича находили слезы на глаза, когда он вспоминал о своем личной горе, которое, к сожалению, наложилось на весь этот абсурд, который происходит сейчас в стране. Для него это очень большая потеря. Особенно в самый неподходящий момент. Сочувствуем Петру Алексеевичу, разделяем его боль. Мало есть таких сильных украинских семей, как семья Порошенко. Поэтому потеря внутри такой семьи - это потеря для нас ".

Свытлины - ВВС-Украина :

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

19 июня, 2020 пятница

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать