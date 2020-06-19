В Киеве попрощались с отцом пятого президента Алексеем Порошенко

19 июня, 2020, 13:52

19 июня в Киеве в Михайловском Златоверхом соборе состоялась церемония прощания с Алексеем Ивановичем Порошенко

Об этом сообщил ВВС-Украина в Facebook.

С отцом пятого президента пришла порощатися семья Петра Порошенко. На церемонию прощания с усопшими пришли экс-генпрокурор Юрий Луценко, экс-министр образования Лилия Гриневич, бывший премьер Владимир Гройсман, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и бывший глава Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Народный депутат Николай Княжицкий выразил свои соболезнования семье президента Порошенко.

"Все мы видели, как вчера возле суда у Петра Алексеевича находили слезы на глаза, когда он вспоминал о своем личной горе, которое, к сожалению, наложилось на весь этот абсурд, который происходит сейчас в стране. Для него это очень большая потеря. Особенно в самый неподходящий момент. Сочувствуем Петру Алексеевичу, разделяем его боль. Мало есть таких сильных украинских семей, как семья Порошенко. Поэтому потеря внутри такой семьи - это потеря для нас ".

Свытлины - ВВС-Украина :