В Киеве легковушка влетела в столб, есть пострадавший
19 июня, 2020, 18:44
В Киеве, на Дарницком шоссе, перед заездом на мост произошло ДТП
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По словам водителя автомобиля ВАЗ, он двигался в направлении Дарницкого моста, когда его подрезал грузовик с прицепом.
Мужчина сказал, что пытался выехать правее, но его ослепило солнце, автомобиль выскочил на бордюр и врезался в столб.
В результате ДТП водитель получил ушиб мягких тканей головы. Медики оказали пенсионеру помощь на месте, от госпитализации он отказался.
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