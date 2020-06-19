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Espreso.tvОбществоВ Киеве легковушка влетела в столб, есть пострадавший

В Киеве легковушка влетела в столб, есть пострадавший

В Киеве, на Дарницком шоссе, перед заездом на мост произошло ДТП

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По словам водителя автомобиля ВАЗ, он двигался в направлении Дарницкого моста, когда его подрезал грузовик с прицепом.

Мужчина сказал, что пытался выехать правее, но его ослепило солнце, автомобиль выскочил на бордюр и врезался в столб.

В результате ДТП водитель получил ушиб мягких тканей головы. Медики оказали пенсионеру помощь на месте, от госпитализации он отказался.

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