В КГГА назвали 12 пляжей, где разрешено купаться

19 июня, 2020, 17:17

В Киеве возле водоемов открыли 32 зоны для отдыха, из которых 12 - с возможностью купания

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Коммунальное предприятие "Плесо" подготовило к открытию 12 пляжей, где сейчас возможен безопасный отдых с купанием.

Это, в частности, пяжи:

- "Чорторый"

- "Предместная Слободка"

- "Троещина"

- "Пуща-Водица"

- "Галерный"

- "Венеция"

- "Веселка"

- "Детский"

- "Центральный"

- "Золотой"

- "Молодежный"

- "Радуга"

Эти пляжи прошли все необходимые проверки и вполне безопасны для отдыха и купания.

Также для киевлян и гостей столицы подготовлены 18 мест у водоемов, где возможен отдых без купания, а именно: зоны отдыха "Белая", "Верхняя", "Наталка", "Редьчина", "Городская", "Березняки", "Довбычка" , "Лесная", "Русановская коса", "Русановский канал", "Алмазная", "Осокорки", "Солнечная", "Совская балка", "Святошин", "Голубая", "Синеозерная", "Горбачиха".

Также подготовлены пляжи "Тельбин" и "Вербное", однако пока там купаться не рекомендуется.

Напомним, пляжный сезон в Киеве официально стартовал с сегодня, 19 июня, купаться разрешается на 12 пляжах.

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