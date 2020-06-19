В КГГА назвали 12 пляжей, где разрешено купаться
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Коммунальное предприятие "Плесо" подготовило к открытию 12 пляжей, где сейчас возможен безопасный отдых с купанием.
Это, в частности, пяжи:
- "Чорторый"
- "Предместная Слободка"
- "Троещина"
- "Пуща-Водица"
- "Галерный"
- "Венеция"
- "Веселка"
- "Детский"
- "Центральный"
- "Золотой"
- "Молодежный"
- "Радуга"
Эти пляжи прошли все необходимые проверки и вполне безопасны для отдыха и купания.
Также для киевлян и гостей столицы подготовлены 18 мест у водоемов, где возможен отдых без купания, а именно: зоны отдыха "Белая", "Верхняя", "Наталка", "Редьчина", "Городская", "Березняки", "Довбычка" , "Лесная", "Русановская коса", "Русановский канал", "Алмазная", "Осокорки", "Солнечная", "Совская балка", "Святошин", "Голубая", "Синеозерная", "Горбачиха".
Также подготовлены пляжи "Тельбин" и "Вербное", однако пока там купаться не рекомендуется.
- Напомним, пляжный сезон в Киеве официально стартовал с сегодня, 19 июня, купаться разрешается на 12 пляжах.
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