В Борисполе пьяные посиделки закончились взрывом гранаты, погиб человек

19 июня, 2020, 12:33

Двое мужчин нашли гранату и играли ею в нетрезвом состоянии. В результате один из них погиб от взрыва

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"На днях во дворе частного дома в пгт. Борисполь произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб человек. Полиция установила, что двое приятелей-работников в нетрезвом играли боеприпасом, который один из них нашел. Внезапно граната взорвалась в воздухе. Женщина, которая находилась в доме, услышав, вызвала правоохранителей и скорую медицинскую помощь ", - говорится в сообщении.

Для 32-летнего уроженца Закарпатской области, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, он погиб на месте. Его 36-летний с друг с Черниговщины с многочисленными осколочными ранениями находится в больнице.

По данному факту следователи Бориспольского отдела полиции открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ст. 115 (умышленное убийство, с дополнительной пометкой - несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

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