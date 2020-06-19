Усиление карантина и условия работы в часы пик: правительство обнародовало новое постановление о противоэпидемических правилах

19 июня, 2020, 22:14

Кабмин опубликовал новое постановление с изменениями по карантину

Документ появился на Правительственном портале.

Согласно документу, на период карантина рекомендуется обеспечить гибкий режим рабочего дня, предусматривающий разное время начала и окончания работы для различных категорий работников.

Рабочий день на период действия карантина начинается: в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в 8:00, в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда - в 10:00.

Рекомендуется установить начало работы в 10 или более позднее время субъектам таких видов экономической деятельности:

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

почтовая и курьерская деятельность;

временное размещение и организация питания;

страховая деятельность;

образование;

оказание социальной помощи;

искусство, спорт, развлечения и отдых

Государственным администрациям рекомендовали разработать графики работы предприятий, учреждений и организаций с различным началом и окончанием времени работы.

Органы местного самоуправления должны разработать маршруты движения общественного транспорта с учетом графиков работы.

Для усиления карантина была разработана новая методика. В правительстве решили ввести новые индикаторы.

Согласно постановлению, теперь регионом со значительным распространением коронавируса считается область, в которой имеется один из следующих признаков:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тысяч населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.

Однако, показатель динамики роста применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней.

Карантин усиливается по решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Решение об усилении карантина отменяется не ранее чем через 7 дней после его принятия.

Кроме того, поставщикам электрической энергии, операторам систем распределения электрической энергии запрещено осуществлять отключение потребления электрической энергии предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности.

Также запрещено поставщикам природного газа осуществлять прекращение поставок природного газа производителям тепловой и электрической энергии.

На время карантина запрещено посещение учреждений и заведений соцзащиты, в которых временно или постоянно проживают граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям или лицам в сложных жизненных обстоятельствах.

Постановлением запрещено посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме лиц, оказывающих правовую помощь лицам, находящимся в таких пунктах.

Согласно документу, учреждениям здравоохранения запрещено проведение плановых мероприятий по госпитализации, кроме:

плановой госпитализации в регионах, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%;

оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями

оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья.

Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации, подлежат обязательному тестированию на COVID-19.