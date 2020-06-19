Усиление карантина и условия работы в часы пик: правительство обнародовало новое постановление о противоэпидемических правилах
Документ появился на Правительственном портале.
Согласно документу, на период карантина рекомендуется обеспечить гибкий режим рабочего дня, предусматривающий разное время начала и окончания работы для различных категорий работников.
Рабочий день на период действия карантина начинается: в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в 8:00, в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда - в 10:00.
Рекомендуется установить начало работы в 10 или более позднее время субъектам таких видов экономической деятельности:
- оптовая и розничная торговля;
- ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
- почтовая и курьерская деятельность;
- временное размещение и организация питания;
- страховая деятельность;
- образование;
- оказание социальной помощи;
- искусство, спорт, развлечения и отдых
Государственным администрациям рекомендовали разработать графики работы предприятий, учреждений и организаций с различным началом и окончанием времени работы.
Органы местного самоуправления должны разработать маршруты движения общественного транспорта с учетом графиков работы.
Для усиления карантина была разработана новая методика. В правительстве решили ввести новые индикаторы.
Согласно постановлению, теперь регионом со значительным распространением коронавируса считается область, в которой имеется один из следующих признаков:
- загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;
- среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тысяч населения в течение недели;
- коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;
- показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.
Однако, показатель динамики роста применяется в случае регистрации более 8 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней.
Карантин усиливается по решению региональной комиссии ТЭБ и ЧС. Решение об усилении карантина отменяется не ранее чем через 7 дней после его принятия.
Кроме того, поставщикам электрической энергии, операторам систем распределения электрической энергии запрещено осуществлять отключение потребления электрической энергии предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности.
Также запрещено поставщикам природного газа осуществлять прекращение поставок природного газа производителям тепловой и электрической энергии.
На время карантина запрещено посещение учреждений и заведений соцзащиты, в которых временно или постоянно проживают граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям или лицам в сложных жизненных обстоятельствах.
Постановлением запрещено посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, и пунктов временного размещения беженцев, кроме лиц, оказывающих правовую помощь лицам, находящимся в таких пунктах.
Согласно документу, учреждениям здравоохранения запрещено проведение плановых мероприятий по госпитализации, кроме:
- плановой госпитализации в регионах, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50%;
- оказания медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
- оказания медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
- оказания медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями
- оказания паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
- проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья.
Пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации, подлежат обязательному тестированию на COVID-19.
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