Умер актер Иен Голм, сыгравший хоббита Бильбо в кинотрилогии "Властелин колец"

19 июня, 2020, 15:33

19 июня на 88 году жизни ушел из жизни британский киноактер Иен Голм, известный по ролям в "Пятом элементе", "Властелине колец" и "Чужом"

Актер ушел из жизни в одном из лондонских госпиталей в окружении семьи, сообщил The Guagdian его агент.

Иен Голм - лауреат кинопремии Bafta и номинант на "Оскар" за роль в фильме "Огненные колесницы" (1981 год). Он успешно работал в театре, в том числе играл в постановках пьес Гарольда Пинтера и Шекспира.

Всемирную славу ему принесли роли в голливудских блокбастерах, среди которых "Чужой" (играл андроида), "Послезавтра", "Бразилия", "Пятый элемент" и трилогия "Властелин колец", в которой Голм играл Бильбо Бэггинса. Он также появлялся в дилогии "Хоббит".

Напомним, 16 января 2020 на 96-м году жизни умер Толкин-младший, составитель наследства отца и издатель "Сильмариллион"

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