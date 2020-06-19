Укрзализныця с 23 июня возобновит движение еще 50 поездов
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Со вторника начнут курсирования еще 27 пригородных поездов с регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а со среды - еще 23 поезда по филиалу "Южная железная дорога".
На сегодня в Украине курсируют 533 пригородных поезда.
"Укрзализныця" призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальной дистанции, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм.
С расписанием дополнительных электропоездов можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов Укрзализныци.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах
-
Читайте также
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?
-
12 июня, 2020 Легко воровать, и тяжело отвечать - 5 книг о ворах