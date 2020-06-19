Укрзализныця с 23 июня возобновит движение еще 50 поездов

19 июня, 2020, 15:39

Укрзализныця продолжает восстанавливать движение пригородных поездов, с 23 июня начнут курсировать еще 50 электричек

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Со вторника начнут курсирования еще 27 пригородных поездов с регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а со среды - еще 23 поезда по филиалу "Южная железная дорога".

На сегодня в Украине курсируют 533 пригородных поезда.

"Укрзализныця" призывает пассажиров быть сознательными и выполнять рекомендации при проезде железнодорожным транспортом. В частности, соблюдать социальной дистанции, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома. На время действия карантина в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм.

С расписанием дополнительных электропоездов можно ознакомиться на сайтах региональных филиалов Укрзализныци.

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