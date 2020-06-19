Укрпочта возобновила международную доставку пассажирскими рейсами

19 июня, 2020, 16:21

Укрпочта начала доставку отправлений прямыми пассажирскими рейсами авиакомпаний Lufthansa и KLM

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

"С постепенным восстановлением регулярного авиасообщения Укрпочта начала доставку отправлений прямыми пассажирскими рейсами авиакомпаний. Первыми на этой неделе стали Lufthansa и KLM", - говорится в сообщении.

Lufthansa доставлять отправления Укрпочты из Украины в Германию, откуда они будут направлены в страны Европы, Южной Америки, Южной и Юго-Восточной Азии, США, Китая, Японии.

Авиакомпания KLM доставлять посылки Укрпочты в Нидерланды, а оттуда они поедут в ЮАР, ОАЭ, Новую Зеландию, Австралию, Колумбию, Перу, Панаму и другие страны.

В Укрпочте отметили, что почтовые отправления будут вылетать 5 раз в неделю рейсами Lufthansa и 3 раза в неделю - рейсами KLM.

При этом, поскольку пока не заявлено отправление прямых пассажирских рейсов из Киева в Нью-Йорк, Укрпочта планирует продолжать чартерную программу с МАУ, чтобы обеспечить доставку в США. Так, в июне МАУ доставит в США посылки Укрпочты на 7 прямых рейсов, выполняемых 1-2 раза в неделю.

Благодаря этим чартерным рейсам Укрпочта обеспечивает стабильные сроки поступления отправлений для двух продуктов: "Почтовый экспресс" - весом до 2 кг и Express Mail Service (EMS) - весом до 30 кг.

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