Украинский стартап по монетизации игровых предметов привлек более $ 6 млн инвестиций

19 июня, 2020, 13:45

Украинский стартап DMarket, который работает над монетизацией предметов в играх, привлек раунд на $ 6,5 млн

Об этом сообщает Ain.ua .

"Украинский стартап DMarket, который работает над монетизацией предметов в играх, привлек раунд на $ 6,5 млн. Среди инвесторов - фонд Almaz Capital и компания Xsolla. В совет директоров компании вошел основатель Electronic Arts Трип Хоукинс", - говорится в материале.

Отмечается, что данные о доле, проданной инвесторам, и об оценке в ходе раунда не раскрывают. Сейчас компания ищет еще до $ 2 млн инвестиций.

По словам основателя стартапа Владимира Панченко, привлеченные средства потратят на дальнейшую разработку DMarket Technology: это решение, которое позволяет разработчикам игр, игрокам, инфлюенсерам и брендам создавать контент для видеоигр и генерировать прибыль в играх.

Также компания планирует в ближайшие месяцы найти больше людей в команду разработчиков, в частности, позиции топ-менеджеров. В основном, будут искать разработчиков в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb