Украинский стартап по монетизации игровых предметов привлек более $ 6 млн инвестиций
Об этом сообщает Ain.ua .
"Украинский стартап DMarket, который работает над монетизацией предметов в играх, привлек раунд на $ 6,5 млн. Среди инвесторов - фонд Almaz Capital и компания Xsolla. В совет директоров компании вошел основатель Electronic Arts Трип Хоукинс", - говорится в материале.
Отмечается, что данные о доле, проданной инвесторам, и об оценке в ходе раунда не раскрывают. Сейчас компания ищет еще до $ 2 млн инвестиций.
По словам основателя стартапа Владимира Панченко, привлеченные средства потратят на дальнейшую разработку DMarket Technology: это решение, которое позволяет разработчикам игр, игрокам, инфлюенсерам и брендам создавать контент для видеоигр и генерировать прибыль в играх.
Также компания планирует в ближайшие месяцы найти больше людей в команду разработчиков, в частности, позиции топ-менеджеров. В основном, будут искать разработчиков в Украине.
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- DMarket был основан в 2017 году Владимиром Панченко, Тамарой Слановою и соучредителем киберспортивных клуба Natus Vincere Александром Кохановским. Стартап работает над монетизацией внутриигровых предметов (например, скинов для оружия в видеоиграх). По данным Ain.ua, в DMarket сейчас около 1 млн пользователей, а выручка в первые месяцы 2020 составила $ 450 млн. Ежедневно на DMarket, по словам основателей, продают товаров на сумму около $ 100 млн.
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