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Espreso.tvСпортУкраинская теннисистка стала победительницей теннисного турнира во Франции

Украинская теннисистка стала победительницей теннисного турнира во Франции


фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая победила в финале турнира в Экс-ан-Провансе

Об этом сообщает " Чемпион ".

Сегодня, 19 июня, Завацкая в двух сетах обыграла француженку Хлое Паке (174) - 6:4, 6:3,

Матч продолжался 1 час и 31 минуту.

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