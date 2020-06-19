Украинская теннисистка стала победительницей теннисного турнира во Франции
19 июня, 2020, 15:46
Украинская теннисистка Катарина Завацкая победила в финале турнира в Экс-ан-Провансе
Об этом сообщает " Чемпион ".
Сегодня, 19 июня, Завацкая в двух сетах обыграла француженку Хлое Паке (174) - 6:4, 6:3,
Матч продолжался 1 час и 31 минуту.
- 15 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая выиграла свой первый матч на турнире во Франции.
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