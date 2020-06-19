У нас переполнено отделение реанимации, - главврач Александровской больницы по количеству больных COVID-19

Об этом Антоненко сказала в эфире "Завтрака с 1 + 1", передает " Украинская правда ".

"Мы справляемся, но у нас переполнен отделение реанимации. Тяжелые больные, которые каждый день находятся (в отделении - ред.), особенно последний месяц - это 8-9-10 больных, из которых 1-2-3 на аппарате искусственной вентиляции легких . Уменьшение количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью и больные, к сожалению, умирают ", - сказала Антоненко.

Она также отметила, что в больнице не лечится первая леди Украины - Елена Зеленская.

По ее словам, всплеск заболевания обусловлен пренебрежением соблюдения требований карантина.

Антоненко также считает, что решение правительства продолжить адаптивный карантин до конца июля правильно, ведь количество больных растет.

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