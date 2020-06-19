 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУ нас переполнено отделение реанимации, - главврач Александровской больницы по количеству больных COVID-19

У нас переполнено отделение реанимации, - главврач Александровской больницы по количеству больных COVID-19


фото: reuters
Главный врач столичной Александровской больницы Людмила Антоненко заявила, что отделение реанимации медицинского учреждения переполнено из-за количества больных коронавирусом

Об этом Антоненко сказала в эфире "Завтрака с 1 + 1", передает " Украинская правда ".

"Мы справляемся, но у нас переполнен отделение реанимации. Тяжелые больные, которые каждый день находятся (в отделении - ред.), особенно последний месяц - это 8-9-10 больных, из которых 1-2-3 на аппарате искусственной вентиляции легких . Уменьшение количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью и больные, к сожалению, умирают ", - сказала Антоненко.

Она также отметила, что в больнице не лечится первая леди Украины - Елена Зеленская.

По ее словам, всплеск заболевания обусловлен пренебрежением соблюдения требований карантина.

Антоненко также считает, что решение правительства продолжить адаптивный карантин до конца июля правильно, ведь количество больных растет.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

19 июня, 2020 пятница

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать