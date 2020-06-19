Турецкое издание опубликовало статью о больной коронавирусом Зеленской, но перепутало ее с Брежневой
19 июня, 2020, 12:08
Одно из ведущих турецких изданий Нurriyet опубликовало статью о больной коронавирусом первой леди Украины Елене Зеленской, но вместо нее разместило фото певицы Веры Брежневой
Издание использовало снимок из фильма "8 лучших свиданий", где роль пары сыграли Владимир Зеленский и Вера Брежнева.
Нurriyet - главная турецкая газета, ее тираж составляет более 300 тысяч экземпляров.
Также фото есть на сайте.
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