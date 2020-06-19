Турецкое издание опубликовало статью о больной коронавирусом Зеленской, но перепутало ее с Брежневой

Издание использовало снимок из фильма "8 лучших свиданий", где роль пары сыграли Владимир Зеленский и Вера Брежнева.

Нurriyet - главная турецкая газета, ее тираж составляет более 300 тысяч экземпляров.

Также фото есть на сайте.

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