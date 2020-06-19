Три мобильные оператора обменялись частотами для внедрения 4G в Украине
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В сообщении говорится, что Киевстар, Vodafone Украины и lifecell начали рефарминг радиочастотного спектра в диапазоне 900 МГц.
Отмечается, что в результате рефармингу каждый из мобильных операторов сможет использовать сплошные полосы радиочастот, достаточно для возможности внедрения и использования современного стандарта четвертого поколения мобильной связи.
В пресс-службе добавили, что первый обмен радиочастотами был проведен в Закарпатской области. Кроме того, летом этого года операторы планируют осуществить обмен радиочастотами еще в 8 областях Западной Украины, а до конца года завершить этот процесс по всей стране.
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