Три мобильные оператора обменялись частотами для внедрения 4G в Украине

19 июня, 2020, 12:16

Киевстар, Vodafone Украины и lifecell начали рефарминг радиочастотного спектра в диапазоне 900 МГц

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

В сообщении говорится, что Киевстар, Vodafone Украины и lifecell начали рефарминг радиочастотного спектра в диапазоне 900 МГц.

Отмечается, что в результате рефармингу каждый из мобильных операторов сможет использовать сплошные полосы радиочастот, достаточно для возможности внедрения и использования современного стандарта четвертого поколения мобильной связи.

В пресс-службе добавили, что первый обмен радиочастотами был проведен в Закарпатской области. Кроме того, летом этого года операторы планируют осуществить обмен радиочастотами еще в 8 областях Западной Украины, а до конца года завершить этот процесс по всей стране.