Трамп назвал единственное условие, при котором может проиграть выборы президента США
Об этом он сказал в интервью The Washington Times.
"Голосование по почте - единственный вариант, при котором я могу проиграть, потому что они (демократы, - ред.) обманывают, грабят и воруют", - утверждает Трамп.
Ранее Трамп заявил, что Байден - более слабый соперник, чем Хиллари Клинтон четыре года назад, однако "машина" Демократической партии "сейчас сильнее".
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6 июня Байден формально стал соперником Трампа на выборах от Демпартии - его кандидатуру предварительно поддержали 1995 делегатов.
Теперь кандидатуру Байдена должны официально утвердить на съезде Демократической партии в августе.
Выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.
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