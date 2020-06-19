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Espreso.tvОбществоТрамп назвал единственное условие, при котором может проиграть выборы президента США

Трамп назвал единственное условие, при котором может проиграть выборы президента США


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп считает, что может проиграть президентские выборы из-за голосования по почте, которое поддерживают сторонники Демократической партии

Об этом он сказал в интервью The Washington Times.

"Голосование по почте - единственный вариант, при котором я могу проиграть, потому что они (демократы, - ред.) обманывают, грабят и воруют", - утверждает Трамп.

Ранее Трамп заявил, что Байден - более слабый соперник, чем Хиллари Клинтон четыре года назад, однако "машина" Демократической партии "сейчас сильнее".

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6 июня Байден формально стал соперником Трампа на выборах от Демпартии - его кандидатуру предварительно поддержали 1995 делегатов.

Теперь кандидатуру Байдена должны официально утвердить на съезде Демократической партии в августе.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.

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