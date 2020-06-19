Трамп назвал Байдена соперником слабее, чем Хиллари Клинтон четыре года назад
19 июня, 2020, 14:42
Президент США Дональд Трамп считает, что бывший вице-президент США Джо Байден является слабым политическим оппонентом по сравнению с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон
Об этом он сказал в интервью The Washington Times .
"Он слабее, однако машина (Демпартии - ред.) сильнее", - сказал Трамп.
Он добавил, что демократы "отчаянно хотят" победить его.
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6 июня Байден формально стал соперником Трампа на выборах от Демпартии - его кандидатуру предварительно поддержали 1995 делегатов.
Теперь кандидатуру Байдена должны официально утвердить на съезде Демократической партии в августе.
Выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.
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