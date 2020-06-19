 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп назвал Байдена соперником слабее, чем Хиллари Клинтон четыре года назад

Трамп назвал Байдена соперником слабее, чем Хиллари Клинтон четыре года назад


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп считает, что бывший вице-президент США Джо Байден является слабым политическим оппонентом по сравнению с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон

Об этом он сказал в интервью The Washington Times .

"Он слабее, однако машина (Демпартии - ред.) сильнее", - сказал Трамп.

Он добавил, что демократы "отчаянно хотят" победить его.

Читайте также: Байден опережает Трампа на 14%, - опрос

6 июня Байден формально стал соперником Трампа на выборах от Демпартии - его кандидатуру предварительно поддержали 1995 делегатов.

Теперь кандидатуру Байдена должны официально утвердить на съезде Демократической партии в августе.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать