Толкотня и задержания: в Киеве акция с требованиями по строительству Подольско-Воскресенского моста переросла в столкновения

19 июня, 2020, 20:09

В Киеве на Русановских садах произошли столкновения между местными жителями и полицейскими из-за требований по строительству Подольско-Воскресенского моста

Об этом сообщает РБК-Украина .

На Русановских садах в Киеве произошли столкновения между местными жителями и полицейскими.

Активисты требуют, чтобы Подольский мостовой переход был запроектирован с учетом их требований.

Местные жители также требуют, чтобы строительная техника двигалась по специально созданной подъездной дороге, а не по Центральной Садовой, которую они сами содержали. Ранее техника ездила через Труханов остров, но на уровне города было принято решение об ограничении движения грузового транспорта по территории острова.

Отмечается, что в полиции Киева сообщили, что сегодняшние противостояния произошли после перекрытия дороги местными.

"Во время проезда транспорта между местными жителями и правоохранителями возникла потасовка, на семерых наиболее активных участников патрульные составили админматериалы по ст. 127 Кодекса об административных правонарушениях, это нарушение правил дорожного движения пешеходами. С ними пообщались и отпустили", - сообщила пресс-офицер Днепровского района Анна Шевчук.

По ее словам, сегодня задержаний не произошло в отличие от субботней акции протеста - 13 июня полиция задержала четырех человек, после проведения необходимых действий людей отпустили.

Напомним, в Киеве на Русановских садах местные жители выступают против строительства съезда с Подольско-Воскресенского моста на их центральную улицу, они блокируют дорогу, чтобы не пропустить строительную технику.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb