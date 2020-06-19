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Espreso.tvОбществоТолкотня и задержания: в Киеве акция с требованиями по строительству Подольско-Воскресенского моста переросла в столкновения

Толкотня и задержания: в Киеве акция с требованиями по строительству Подольско-Воскресенского моста переросла в столкновения

В Киеве на Русановских садах произошли столкновения между местными жителями и полицейскими из-за требований по строительству Подольско-Воскресенского моста

Об этом сообщает РБК-Украина .

На Русановских садах в Киеве произошли столкновения между местными жителями и полицейскими.

Активисты требуют, чтобы Подольский мостовой переход был запроектирован с учетом их требований.

Местные жители также требуют, чтобы строительная техника двигалась по специально созданной подъездной дороге, а не по Центральной Садовой, которую они сами содержали. Ранее техника ездила через Труханов остров, но на уровне города было принято решение об ограничении движения грузового транспорта по территории острова.

Отмечается, что в полиции Киева сообщили, что сегодняшние противостояния произошли после перекрытия дороги местными.

"Во время проезда транспорта между местными жителями и правоохранителями возникла потасовка, на семерых наиболее активных участников патрульные составили админматериалы по ст. 127 Кодекса об административных правонарушениях, это нарушение правил дорожного движения пешеходами. С ними пообщались и отпустили", - сообщила пресс-офицер Днепровского района Анна Шевчук.

По ее словам, сегодня задержаний не произошло в отличие от субботней акции протеста - 13 июня полиция задержала четырех человек, после проведения необходимых действий людей отпустили.

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