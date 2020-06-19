Суд оштрафовал Ермака и Ляшко за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком

19 июня, 2020, 16:17

Хмельницкий горрайонный суд решил оштрафовать должностных лиц, которые вместе с президентом Владимиром Зеленским во время его визита пили кофе в кафе, не соблюдая карантин, в частности главу Офиса президента Андрея Ермака и главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко

Об этом сообщает портал Судебная власть Украины .

Суд принял решение на заседании 19 июня, признав их виновными в нарушении правил карантина. Если решение вступит в силу, каждый из них должен заплатить по 17 тыс. грн

В частности, к ответственности привлекли руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, городского голову Хмельницкого Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрея Мельниченко.

"Суд установил, что 3 июня 2020 года около 17:30 лица, которые были привлечены к ответственности, находились в общественном здании, одном из кафе на улице Проскуривская в Хмельницком без средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок. Таким образом нарушили правила карантина людей,... чем совершили административное правонарушение", - говорится в решении суда.