Суд оштрафовал Ермака и Ляшко за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком
Об этом сообщает портал Судебная власть Украины .
Суд принял решение на заседании 19 июня, признав их виновными в нарушении правил карантина. Если решение вступит в силу, каждый из них должен заплатить по 17 тыс. грн
В частности, к ответственности привлекли руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, городского голову Хмельницкого Александра Симчишина и частного предпринимателя Андрея Мельниченко.
"Суд установил, что 3 июня 2020 года около 17:30 лица, которые были привлечены к ответственности, находились в общественном здании, одном из кафе на улице Проскуривская в Хмельницком без средств индивидуальной защиты, в частности защитных масок. Таким образом нарушили правила карантина людей,... чем совершили административное правонарушение", - говорится в решении суда.
- 19 июня судья Хмельницкого райсуда приостановил производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился в Верховный суд с просьбой разъяснить, можно ли взымать штраф с президента согласно Конституции.
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