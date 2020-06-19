Степанов обещает повысить зарплату работникам спецбольниц
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, информирует пресс-служба МОЗ.
"Мы предлагаем системное решение, чтобы с 1 сентября была повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему и среднему персоналу, работающим в специализированных больницах. То есть всем тем, кто должен был получать повышенную заработную плату, начиная с 1 апреля", - отметил министр.
Министр сообщил, что 19 июня на заседании правительства планируется рассмотрение проекта постановления о направлении дополнительно 4,5 млрд грн на поддержку больниц.
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