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Espreso.tvОбществоСтепанов обещает повысить зарплату работникам спецбольниц

Степанов обещает повысить зарплату работникам спецбольниц

Медицинским работникам второго и третьего звена с 1 сентября будет повышена заработная плата

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, информирует пресс-служба МОЗ.

"Мы предлагаем системное решение, чтобы с 1 сентября была повышена заработная плата всем врачам, медицинским сестрам, младшему и среднему персоналу, работающим в специализированных больницах. То есть всем тем, кто должен был получать повышенную заработную плату, начиная с 1 апреля", - отметил министр.

Министр сообщил, что 19 июня на заседании правительства планируется рассмотрение проекта постановления о направлении дополнительно 4,5 млрд грн на поддержку больниц.

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