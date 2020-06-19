SKODA запустила чат-бот в Telegram

19 июня, 2020, 17:00

Компания "Еврокар" запустила чат-бот в одном из самых популярных мессенджеров -Telegram

Заботясь о своих клиентах, ценя необходимость мобильности и оперативности принятия решений, компания "Еврокар" запустила чат-бот в Telegram. Многофункциональный бот позволяет быть в курсе последних новостей любимого Бренда, а также является активным каналом общения с клиентами.

Виртуальный собеседник создан для того, чтобы быстро и эффективно помогать клиентам компании. На сегодня чат-бот SKODA предлагает:

запись на тест-драйв;

определение ближайшего дилера;

всю необходимую информацию о модельном ряде SKODA;

актуальные новости Бренда;

малоизвестные факты о Бренде, а также информацию об ассистентах SKODA;

возможность написать нам и оперативно получить ответ.

В будущем функционал чат-бота будет расширяться, для того чтобы качественно отвечать на запросы пользователей. Для начала общения с чат-ботом SKODA в поисковой строке Telegram введите "SKODA UKRAINE" или перейдите по ссылке https://t.me/SKODA_UKRAINE_bot. В открывшемся диалоге нажмите кнопку "СТАРТ". Выберите необходимое действие.

Также приглашаем вас заглянуть на страницы SKODA в социальных сетях Facebook и Instagram.

Справка:

ООО "Еврокар" – официальный дистрибьютор автомобилей ŠKODA в Украине. Предприятие работает с марта 2003 года и входит в Группу компаний Атолл Холдинг, которая является одним из ведущих операторов на украинском автомобильном рынке. Дилерская сеть ŠKODA является одной из самых больших в Украине и признана одной из лучших в Европе в области организации работы сервисной сети и уровня оснащенности станций технического обслуживания автомобилей. В дилерской сети ŠKODA представлен максимально полный спектр услуг при покупке автомобиля, запчастей и аксессуаров, а также услуг гарантийного и сервисного обслуживания. Высокий уровень качества услуг, предоставляемых ООО "Еврокар", подтверждается применением системы менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008.