SKODA запустила чат-бот в Telegram
Заботясь о своих клиентах, ценя необходимость мобильности и оперативности принятия решений, компания "Еврокар" запустила чат-бот в Telegram. Многофункциональный бот позволяет быть в курсе последних новостей любимого Бренда, а также является активным каналом общения с клиентами.
Виртуальный собеседник создан для того, чтобы быстро и эффективно помогать клиентам компании. На сегодня чат-бот SKODA предлагает:
- запись на тест-драйв;
- определение ближайшего дилера;
- всю необходимую информацию о модельном ряде SKODA;
- актуальные новости Бренда;
- малоизвестные факты о Бренде, а также информацию об ассистентах SKODA;
- возможность написать нам и оперативно получить ответ.
В будущем функционал чат-бота будет расширяться, для того чтобы качественно отвечать на запросы пользователей. Для начала общения с чат-ботом SKODA в поисковой строке Telegram введите "SKODA UKRAINE" или перейдите по ссылке https://t.me/SKODA_UKRAINE_bot. В открывшемся диалоге нажмите кнопку "СТАРТ". Выберите необходимое действие.
Также приглашаем вас заглянуть на страницы SKODA в социальных сетях Facebook и Instagram.
Справка:
ООО "Еврокар" – официальный дистрибьютор автомобилей ŠKODA в Украине. Предприятие работает с марта 2003 года и входит в Группу компаний Атолл Холдинг, которая является одним из ведущих операторов на украинском автомобильном рынке. Дилерская сеть ŠKODA является одной из самых больших в Украине и признана одной из лучших в Европе в области организации работы сервисной сети и уровня оснащенности станций технического обслуживания автомобилей. В дилерской сети ŠKODA представлен максимально полный спектр услуг при покупке автомобиля, запчастей и аксессуаров, а также услуг гарантийного и сервисного обслуживания. Высокий уровень качества услуг, предоставляемых ООО "Еврокар", подтверждается применением системы менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008.
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