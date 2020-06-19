Сенцов, Чийгоз, Балух и другие экс-узники Кремля призвали власти Украины прекратить политические преследования

19 июня, 2020, 20:40

В Киеве бывшие политзаключенные Кремля призвали власти прекратить преследование активистов и политиков и сосредоточиться на построении независимой судебной системы

Об этом сообщает Радио Свобода .

В Киеве, в парке Шевченко, бывшие политзаключенные Кремля провели пресс-конференцию, где призвали власти прекратить преследование активистов и политиков.

В пресс-конференции приняли участие Ахтем Чийгоз, Олег Сенцов, Владимир Балух, Евгений Панов, Владимир Жемчуга, Игорь Козловский, Николай Карпюк и Александр Кольченко.

"Мне бы очень хотелось, чтобы наша власть сосредоточилась не на преследование активистов или политиков, а на построении независимой судебной системы. У нас там очень большие проблемы, она почти не реформирована. На реформу прокуратуры. Она должна быть независимой, но сейчас эти процессы остановились. На реформу полиции. За шесть лет изменилось название, но по сути реформы нет", - подчеркнул бывший политзаключенный Сенцов.

Активисты также принесли баннеры с призывом освободить фигурантов дела Шеремета.

Фото: radiosvoboda

Напомним, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся в СИЗО с 12 декабря.

Печерский районный суд Киева 25 мая оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко до 23 июля.

10 июня Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтера Юлию Кузьменко.

15 июня заседание по апелляционной жалобе на постановление следственного судьи Печерского районного суда, которым подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко продлили срок содержания под стражей, перенесли на 6 июля .

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