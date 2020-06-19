СБУ разоблачила сделку на более 300 млн грн в Ассоциации международных перевозок

19 июня, 2020, 21:31

По версии следствия, руководство Ассоциации осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужбисты обнаружили, что Ассоциация течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн грн платежей и взносов.

"По версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с фирмами с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства расценки на услуги ассоциации украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.

Для получения доказательств противоправной схемы правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе Ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Во время следственных действий были изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые средства переводили в наличные. Также обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и крупная сумма неучтенной наличности.

В настоящее время продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки.

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