Россия решила официально выступить в качестве "защитника пророссийского православного мира", - журналист

19 июня, 2020, 13:09

Так прокомментировала "Еспресо" заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко

Во время визита в Белград Лавров открыто заявил о своей поддержке Сербской православной церкви в Черногории и Российской православной церкви в Украине. Ранее на церковном уровне эти два противостояния - в Черногории, где СПЦ борется против закона о вероисповедании, и в Украине, где РПЦ отказывается признавать Православную церковь Украины - уже пытались совместить в один процесс.

Духовенство УПЦ (МП) весной участвовало в массовой акции Сербской церкви в Подгорице, а СПЦ постоянно выступает с заявлениями против ПЦУ, называет ее "раскольниками".

После заявления Лаврова украинские религиозные вопросы уже полноценно становятся частью балканских религиозных конфликтов и одновременно приоритетной темой в межгосударственных отношениях РФ и Украины. Все это свидетельствует о стремлении Москвы уже в ближайшее время добиться обострения в Украине религиозного противостояния по всем направлениям и на всех уровнях - от уличных акций в политических споров, - уверена эксперт.