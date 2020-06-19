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Espreso.tvМирРоссия решила официально выступить в качестве "защитника пророссийского православного мира", - журналист

Россия решила официально выступить в качестве "защитника пророссийского православного мира", - журналист


фото: reuters
Так прокомментировала "Еспресо" заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова руководитель проекта "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко

Во время визита в Белград Лавров открыто заявил о своей поддержке Сербской православной церкви в Черногории и Российской православной церкви в Украине. Ранее на церковном уровне эти два противостояния - в Черногории, где СПЦ борется против закона о вероисповедании, и в Украине, где РПЦ отказывается признавать Православную церковь Украины - уже пытались совместить в один процесс.

Духовенство УПЦ (МП) весной участвовало в массовой акции Сербской церкви в Подгорице, а СПЦ постоянно выступает с заявлениями против ПЦУ, называет ее "раскольниками".

После заявления Лаврова украинские религиозные вопросы уже полноценно становятся частью балканских религиозных конфликтов и одновременно приоритетной темой в межгосударственных отношениях РФ и Украины. Все это свидетельствует о стремлении Москвы уже в ближайшее время добиться обострения в Украине религиозного противостояния по всем направлениям и на всех уровнях - от уличных акций в политических споров, - уверена эксперт.

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