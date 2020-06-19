Россия может использовать "интегрированные войска" в странах Европы, - Минобороны в ОБСЕ
Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий во время заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, сообщает Укринформ.
"Россия пытается сочетать традиционные воинские и специальные средства с соответствующей деятельностью ЧВК, наемников, местных коллаборационистских сил и других парамилитарных групп, таких как "казаки". Все эти подразделения интегрированы в общее разведывательно-информационное пространство и действуют под непосредственным контролем высшего военного руководства РФ, по единому замыслу. Современная российская военная теория определяет такой подход как "интегрированная группировка войск (сил)", - заявил он.
Примеры применения таких войск можно было наблюдать в Украине, Сирии и Ливии.
Как отметил представитель разведки, боевой опыт участия ЧВК в Украине и Сирии дает Кремлю возможность "использовать этот инструмент для проекции своего военного влияния в других регионах".
"Россия способна применить такую "интегрированную группировку сил" против других суверенных государств, даже европейских стран", - отметил Скибицкий.
Он также подчеркнул, что российские ЧВК развиваются быстро и "сегодня выглядят почти так же, как и подразделения вооруженных сил".
"На самом деле это - дешевые регулярные силы, которые не имеют государственной защиты. Есть признаки того, что Москва не собирается уменьшать использование ЧВК", - отметил представитель ГУР.
Сегодня российские ЧВК "быстро растут, расширяя присутствие".
"Кроме того, они становятся финансово все сильнее и получают все больше из скрытых правительственных и неправительственных источников. В будущем Кремль будет расширять использование таких проксисил для реализации своих интересов, подрывая международную стабильность", - убежден представитель Главного управления разведки.
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