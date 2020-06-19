Россия может использовать "интегрированные войска" в странах Европы, - Минобороны в ОБСЕ

19 июня, 2020, 19:44

РФ сочетает традиционные военные средства с соответствующей деятельностью частных военных компаний, местных коллаборационистов и других парамилитарных групп, что в российской военной теории определяется как "интегрированная группировка войск"

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий во время заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"Россия пытается сочетать традиционные воинские и специальные средства с соответствующей деятельностью ЧВК, наемников, местных коллаборационистских сил и других парамилитарных групп, таких как "казаки". Все эти подразделения интегрированы в общее разведывательно-информационное пространство и действуют под непосредственным контролем высшего военного руководства РФ, по единому замыслу. Современная российская военная теория определяет такой подход как "интегрированная группировка войск (сил)", - заявил он.

Примеры применения таких войск можно было наблюдать в Украине, Сирии и Ливии.

Как отметил представитель разведки, боевой опыт участия ЧВК в Украине и Сирии дает Кремлю возможность "использовать этот инструмент для проекции своего военного влияния в других регионах".

"Россия способна применить такую "интегрированную группировку сил" против других суверенных государств, даже европейских стран", - отметил Скибицкий.

Он также подчеркнул, что российские ЧВК развиваются быстро и "сегодня выглядят почти так же, как и подразделения вооруженных сил".

"На самом деле это - дешевые регулярные силы, которые не имеют государственной защиты. Есть признаки того, что Москва не собирается уменьшать использование ЧВК", - отметил представитель ГУР.

Сегодня российские ЧВК "быстро растут, расширяя присутствие".

"Кроме того, они становятся финансово все сильнее и получают все больше из скрытых правительственных и неправительственных источников. В будущем Кремль будет расширять использование таких проксисил для реализации своих интересов, подрывая международную стабильность", - убежден представитель Главного управления разведки.