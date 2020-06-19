Рада приняла закон о новых финансовых инструментах на рынке капитала

19 июня, 2020, 14:00

Законопроект №2284 во втором чтении и в целом поддержали 285 народных депутатов

Об этом сообщает ЕспресоTV .

Законопроект №2284 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" во втором чтении и в целом поддержали 285 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, законопроект имплементирует обязательные акты европейского законодательства по функционированию рынка.

Законопроектом предусмотрено введение деривативных (производных) контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме того, законопроект предусматривает введение общих правил выпуска ценных бумаг.

Закон также также предусматривает внедрение дифференцированного подхода к лицензированию финансовых посредников, согласно которому меньшая ответственность предусматривает меньшие требования.