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Espreso.tvЭкономикаРада приняла закон о новых финансовых инструментах на рынке капитала

Рада приняла закон о новых финансовых инструментах на рынке капитала


фото: rada.gov.ua
Законопроект №2284 во втором чтении и в целом поддержали 285 народных депутатов

Об этом сообщает ЕспресоTV .

Законопроект №2284 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" во втором чтении и в целом поддержали 285 народных депутата.

Согласно пояснительной записке, законопроект имплементирует обязательные акты европейского законодательства по функционированию рынка.

Законопроектом предусмотрено введение деривативных (производных) контрактов, депозитных сертификатов банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций. Кроме того, законопроект предусматривает введение общих правил выпуска ценных бумаг.

Закон также также предусматривает внедрение дифференцированного подхода к лицензированию финансовых посредников, согласно которому меньшая ответственность предусматривает меньшие требования.

  • Напомним, Украина взяла на себя обязательства принять законопроект об упрощении привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов до конца июня в соответствии с меморандумом о сотрудничестве с Международным валютным фондом.
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