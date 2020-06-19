"Заминированная" пересадочная станция киевского метро возобновила работу
19 июня, 2020, 15:46
19 июня, через час после сообщения о заминировании станция "Площадь Льва Толстого", возобновила свою работу
Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".
"Станция "Площадь Льва Толстого" и пересадка открыты на вход и выход", - говорится в сообщении.
Проверка взрывотехников не нашла взрывоопасных предметов на станции.
Метрополитен вернулся к обычному режиму работы.
- Напомним, в 14:40 станцию киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" закрыли на вход и выход из-за сообщения о заминировании
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