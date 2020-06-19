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Espreso.tvОбщество"Заминированная" пересадочная станция киевского метро возобновила работу

"Заминированная" пересадочная станция киевского метро возобновила работу


фото: reuters
19 июня, через час после сообщения о заминировании станция "Площадь Льва Толстого", возобновила свою работу

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

"Станция "Площадь Льва Толстого" и пересадка открыты на вход и выход", - говорится в сообщении.

Проверка взрывотехников не нашла взрывоопасных предметов на станции.

Метрополитен вернулся к обычному режиму работы.

  • Напомним, в 14:40 станцию киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" закрыли на вход и выход из-за сообщения о заминировании

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