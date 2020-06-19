"Воспрепятствование свободе волеизъявления религиозных общин": ПЦУ среагировала на иск Добкина против Порошенко

19 июня, 2020, 11:20

18 июня Православная церковь Украины выпустила официальное заявление по следствия о разжигании межрелигиозной розни при создании ПЦУ

Об этом говорится в заявлении Киевской Метрополии на сайте Православной церкви Украины.

В ПЦУ высказались о самом факте открытия следствия 6 ноября 2019 года:

"То, что такое" расследование "было официально начато до сих пор (более восьми месяцев) проводится, не может быть оценено Киевской митрополией Православной Церкви Украины никак иначе, как пример использования противниками независимости УПЦ юридической системы, правоохранительных и судебных органов Украины с целью препятствования развитию и развития Православной Церкви Украины, процесса ее международного признания, свободе волеизъявления религиозных общин. "

В ПЦУ назвали назвали "расследование" стоящим в ряду целого ряда подобных заявлений и действий, совершенных за последние полтора года для преследования духовенства и активных прихожан Поместной православной церкви Украины, для давления на добросовестных представителей органов местной власти и самоуправления.

"Особенно позорным и циничным выглядит использование в нынешней кампании имени и авторитета Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которая решением своего Поместного Собора 15 декабря 2018 прекратила отдельное существование как религиозное объединение, составив вместе с другими ветвями Украинского Православия единую поместную православную Церковь Украины. Следует напомнить, что УПЦ (ПЦУ) является единственным правопреемником УПЦ КП и УАПЦ, которые объединились, а лица, которые пытаются в дальнейшем действовать от имени УПЦ КП как якобы от отдельного религиозного объединения, не имеют на это ни канонического, ни юридического права ", - подчеркнули в церкви.

В ПЦУ также отметили, что государство законом обязано уважать традиции и внутренние установки религиозных организаций, не вмешиваться во осуществляемую в рамках закона деятельность религиозных организаций.

"Считаем, что и сам факт начала следствия по надуманному поводу, и особенно то, что оно не было закрыто, а якобы продолжается уже более 8 месяцев, став публично известным только сейчас, является позорной и абсурдной попыткой давления на Православную Церковь Украина, осуществляемой в интересах противников ее становления и развития, в том числе тех, кто имеет свой руководящий центр в соседней стране-агрессоре ", - добавили в церкви.

Напомним, 18 июня пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него возбуждено уголовное дело за усилия по созданию Украинской автокефальной православной церкви.

В ГБР подтвердили открытие дела.

Екснародний депутат от "Оппозиционного блока" Михаил Добкин похвастался, что стал инициатором нового дела против пятого президента Петра Порошенко

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