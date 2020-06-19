"Стимулировать и мотивировать": Геращенко прокомментировал выделение 2,6 млрд грн на доплаты работникам МВД
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Полицейские наравне с медиками находятся на передовой борьбы с этой опасной инфекцией. Поэтому министр внутренних дел обратился в Кабинет министров с предложением стимулировать и мотивировать сотрудников правоохранительных органов и структур МВД, которые постоянно рискуют жизнью, как и медики. И Кабинет министров поддержал такое решение. А сегодня его поддержал и бюджетный комитет", - сказал Геращенко.
Заместитель министра МВД отметил, что 87 тысяч сотрудников структур министерства получат доплаты к заработной плате в размере до 50%.
"Это будет касаться прежде всего рядового состава, который каждый день общается с людьми и может от них заразиться. Поэтому это правильное, нормальное государственное решение", - отметил Геращенко.
По его данным, в системе Министерства внутренних дел по состоянию на 18 июня выявили 681 работника, больного COVID-19, и еще 180 больных среди членов их семей.
- Отметим, предложение выделить из госбюджета дополнительные 2,6 млрд грн на доплаты силовикам из-за COVID-19 парламентский комитет по вопросам бюджета рассмотрел и поддержал утром 19 июня.
- Правительство распределило 36 млрд гривен из фонда противодействия коронавируса.
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