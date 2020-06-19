"Спасение одно - соблюдение правил": Шмыгаль заявил о второй волне эпидемии COVID-19 в Украине

19 июня, 2020, 17:01

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине произошло новое обострение ситуации с коронавирусом и сообщил о начале второй волны заболеваемости COVID-19

Об этом он сказал во время внеочередного заседания правительства в пятницу, передает Еспресо.TV.

"Мы фактически сегодня получаем начало очередной или первой, или второй волны - как хотите это назвать - волны заболеваемости коронавирус. Спасение одно - это социальная дистанция, дезинфекция, масочный режим, соблюдение всех правил, которые озвучены, прописанные Минздравом. Нельзя пренебрегать этими вещами", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что в Украине зафиксировали очередной антирекорд - почти тысячу новых больных в сутки.

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