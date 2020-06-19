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Espreso.tvСпорт"Реал" разгромил "Валенсию" в чемпионате Испании по футболу

"Реал" разгромил "Валенсию" в чемпионате Испании по футболу


фото: Getty Images
В 29-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" победил "Валенсию" со счетом 3: 0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Дубль во встрече сумел сделать французский форвард Карим Бензема, еще один забитый мяч на счету испанца Марко Асенсио.

Чемпионат Испании по футболу

29 тур

18 июня

"Реал" - "Валенсия" 3: 0

Голы: Бензема, 61, 86, Асенсио, 73

 

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