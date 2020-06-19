"Реал" разгромил "Валенсию" в чемпионате Испании по футболу
19 июня, 2020, 11:42
В 29-м туре чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" победил "Валенсию" со счетом 3: 0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Дубль во встрече сумел сделать французский форвард Карим Бензема, еще один забитый мяч на счету испанца Марко Асенсио.
Чемпионат Испании по футболу
29 тур
18 июня
"Реал" - "Валенсия" 3: 0
Голы: Бензема, 61, 86, Асенсио, 73
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