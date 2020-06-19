"Нотр-Дам в огне": о пожаре в соборе Парижской Богоматери снимут фильм

19 июня, 2020, 10:32

Режиссер фильмов "Семь лет в Тибете" и "Враг у ворот" Жан-Жак Анно снимет драму "Нотр-Дам в огне", которая расскажет о прошлогоднем пожаре в соборе Парижской Богоматери

Как сообщает Deadline, над сценарием вместе с ним поработает Томас Бидеген ( "Ржавчина и кость"). Продюсером станет Жером Сейду, ранее работавший с Соррентино.

В фильме будут соединены архивные кадры и новый материал. Сюжет охватит 24 часа на фоне протестов "желтых жилетов" и расскажет о случайные события, которые могли послужить причинами этой трагедии, а также покажет работу сотен пожарных.

Съемки планируют начать до конца года. Дата выхода пока не называется.