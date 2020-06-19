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Espreso.tvОбщество"Копия Hublot за 5 тыс. грн": НАПК о якобы незадекларированных часах Венедиктов стоимостью $ 10 тысяч

"Копия Hublot за 5 тыс. грн": НАПК о якобы незадекларированных часах Венедиктов стоимостью $ 10 тысяч


фото: pravda.ua
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции дало официальный ответ ГПК о якобы незадекларированных часах генпрокурора Венедиктовой

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Facebook.

"Получили ответ НАПК по незадекларированного часов, которые мы неоднократно замечали на руке генпрокурора Венедиктовой. По всем признакам часы, которые засветила Венедиктова, это Hublot из коллекции Big Bang. Стоимость такого - до 10 000 евро. Но в декларации генпрокуроркы его нет", - написали в ГПК.

В Центре противодействия коррупции объяснили, что Венедиктова принесла результаты экспертизы часов до НАПК, однако отметили, что неясно, какие часы осматривал эксперт.

"Венедиктова подтвердила НАПК, что это действительно Hublot, но не настоящие часы, а копия с нецелых 5000 грн", - добавили в ГПК.

  • Напомним, в марте председатель ГПК Виталий Шабунин заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова не задекларировали часов фирмы Hublot стоимостью 10 тыс. евро
  • Активист Сергей Стерненко подал заявление о совершении уголовного преступления на генпрокурора Венедиктову .
  • В мае в НАБУ сообщили, что открыли дело на Венедиктову по факту недекларирования дорогих часов

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