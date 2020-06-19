Prozorro усилил защиту персональных данных для участников торгов
19 июня, 2020, 12:50
В системе Prozorro появился новый инструмент для защиты документов поставщиков - водяные знаки
Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.
"В системе Prozorro появился новый инструмент для защиты документов поставщиков - водяные знаки", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, нанесения водных знаков на документы позволит защитить их от подделки мошенниками и недобросовестными конкурентами.
Отмечается, что в системы Prozorro водный знак отныне можно нанести на любой вид документов в различных форматах. При этом, подчеркнули в пресс-службе, документы с нанесенным водным знаком можно хранить и использовать многократно.
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