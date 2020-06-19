Prozorro усилил защиту персональных данных для участников торгов

19 июня, 2020, 12:50

В системе Prozorro появился новый инструмент для защиты документов поставщиков - водяные знаки

Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.

"В системе Prozorro появился новый инструмент для защиты документов поставщиков - водяные знаки", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, нанесения водных знаков на документы позволит защитить их от подделки мошенниками и недобросовестными конкурентами.

Отмечается, что в системы Prozorro водный знак отныне можно нанести на любой вид документов в различных форматах. При этом, подчеркнули в пресс-службе, документы с нанесенным водным знаком можно хранить и использовать многократно.