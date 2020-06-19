 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПрокуратура подозревает двух чиновников Минобороны в присвоении 11 млн грн на строительстве казарм

Прокуратура подозревает двух чиновников Минобороны в присвоении 11 млн грн на строительстве казарм

Прокуратура сообщила о подозрении двум должностным лицам и предприятию-подрядчику в служебном подлоге и присвоении более 11 млн грн бюджетных средств

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В сообщении говорится, что прокуратура сообщила о подозрении двум военным должностным лицам Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и директору предприятия-подрядчика в служебном подлоге и присвоении более 11 млн грн бюджетных средств.

Следствие выяснило, что должностные лица Управления, которое выступало заказчиком строительных работ, действовали в составе организованной преступной группы. Они и представители частного предприятия-подрядчика организовали незаконную схему по присвоению бюджетных средств.

Так, лица Минобороны подписывали акты выполненных работ и перечисляли средства на подконтрольную коммерческую структуру за фактически невыполненные работы по строительству казарм улучшенной планировки в военном городке с. Черноморское.

По информации прокуратуры, в настоящее время решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2020 пятница

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

19 июня, 2020 пятница

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать