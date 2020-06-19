Прокуратура подозревает двух чиновников Минобороны в присвоении 11 млн грн на строительстве казарм

19 июня, 2020, 10:00

Прокуратура сообщила о подозрении двум должностным лицам и предприятию-подрядчику в служебном подлоге и присвоении более 11 млн грн бюджетных средств

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

В сообщении говорится, что прокуратура сообщила о подозрении двум военным должностным лицам Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и директору предприятия-подрядчика в служебном подлоге и присвоении более 11 млн грн бюджетных средств.

Следствие выяснило, что должностные лица Управления, которое выступало заказчиком строительных работ, действовали в составе организованной преступной группы. Они и представители частного предприятия-подрядчика организовали незаконную схему по присвоению бюджетных средств.

Так, лица Минобороны подписывали акты выполненных работ и перечисляли средства на подконтрольную коммерческую структуру за фактически невыполненные работы по строительству казарм улучшенной планировки в военном городке с. Черноморское.

По информации прокуратуры, в настоящее время решаются вопросы об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.