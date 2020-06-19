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Espreso.tvЭкономикаПравительство распределило 36 млрд гривен из фонда противодействия коронавирусу, - Марченко

Правительство распределило 36 млрд гривен из фонда противодействия коронавирусу, - Марченко


фото: kmu.gov.ua
По состоянию на 18 июня 2020 года правительством принято решение о выделении средств фонда на сумму 36,1 млрд грн

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает ЕспресоTV .

"По состоянию на 18 июня 2020 правительством принято решение о выделении средств фонда на сумму 36,1 млрд грн", - сказал Марченко.

Марченко отметил, что уже принято постановлений на 19 млрд грн, а также протокольные решения на сумму 17 млрд грн с учетом этих решений. Остаток фонда по состоянию на 18 июня составляет 28,5 млрд грн.

Марченко напомнил, что общая сумма средств, аккумулированных в фонд противодействия коронавируса, составляет 64,7 млрд грн.

  • На заседании правительства 17 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минфину провести аудит фонда борьбы с коронавирусом.

 

 

 

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