Правительство распределило 36 млрд гривен из фонда противодействия коронавирусу, - Марченко
19 июня, 2020, 10:48
По состоянию на 18 июня 2020 года правительством принято решение о выделении средств фонда на сумму 36,1 млрд грн
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает ЕспресоTV .
"По состоянию на 18 июня 2020 правительством принято решение о выделении средств фонда на сумму 36,1 млрд грн", - сказал Марченко.
Марченко отметил, что уже принято постановлений на 19 млрд грн, а также протокольные решения на сумму 17 млрд грн с учетом этих решений. Остаток фонда по состоянию на 18 июня составляет 28,5 млрд грн.
Марченко напомнил, что общая сумма средств, аккумулированных в фонд противодействия коронавируса, составляет 64,7 млрд грн.
- На заседании правительства 17 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минфину провести аудит фонда борьбы с коронавирусом.
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?