Правительство распределило 36 млрд гривен из фонда противодействия коронавирусу, - Марченко

19 июня, 2020, 10:48

По состоянию на 18 июня 2020 года правительством принято решение о выделении средств фонда на сумму 36,1 млрд грн

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает ЕспресоTV .

"По состоянию на 18 июня 2020 правительством принято решение о выделении средств фонда на сумму 36,1 млрд грн", - сказал Марченко.

Марченко отметил, что уже принято постановлений на 19 млрд грн, а также протокольные решения на сумму 17 млрд грн с учетом этих решений. Остаток фонда по состоянию на 18 июня составляет 28,5 млрд грн.

Марченко напомнил, что общая сумма средств, аккумулированных в фонд противодействия коронавируса, составляет 64,7 млрд грн.