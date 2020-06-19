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Espreso.tvОбществоПо медикам больницы, где находился Мангер, открыто дела о препятствовании задержанию и подделке документов, - активисты

По медикам больницы, где находился Мангер, открыто дела о препятствовании задержанию и подделке документов, - активисты


фото: rfe
Правоохранители открыли производство в отношении сотрудников Херсонского областного кардиодиспансера, где находился глава облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации нападения на активистку Катерину Гандзюк

Об этом сообщили активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?"

По их словам, врачам грозит ответственность по двум статьям УК Украины:

  • №343 ч.2 - Влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего;
  • №366, ч.1 - составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов.

"Цена такой "услуги" заказчику Катерины Гандзюк - потеря врачами должности, высокие штрафы или даже лишение свободы", - отметили в инициативе.

  • Напомним, 12 июня Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на активистку Катерину Гандзюк.
  • 14 июня адвокат подозреваемого в нападении на активистку Катерину Гандзюк Владислава Мангера заявил, что его подзащитный не прибудет 15 июня в суд из-за проблем с сердцем.
  • Печерский районный суд Киева принял решение о предоставлении разрешения на задержание председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание.
  • 16 июня Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Катерины Гандзюк Владислава Мангера, его доставили в суд.
  • 17 июня, Мангер, которого принудительно доставили в суд, заявил об отводе судьи и покинул зал заседаний. Позже адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил о задержании его подзащитного после заседания суда.
  • Мангера взяли под стражу до 28 июля.

 

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