По медикам больницы, где находился Мангер, открыто дела о препятствовании задержанию и подделке документов, - активисты

19 июня, 2020, 16:56



фото: rfe

Правоохранители открыли производство в отношении сотрудников Херсонского областного кардиодиспансера, где находился глава облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации нападения на активистку Катерину Гандзюк