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Espreso.tvОбществоПляжи Киева открыли для купаний, - Кличко

Пляжи Киева открыли для купаний, - Кличко


фото: slovoidilo
Пляжный сезон в Киеве официально стартовал, с сегодняшнего дня купаться разрешается на 12 пляжах

Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .

"Городские пляжи Киева открыли для купаний. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания", - сообщил Кличко.

По его словам, на всех пляжах Гопотребслужба провела лабораторные исследования воды, проверила качество питьевой воды в фонтанчиках.

Кличко также рассказал, что на 8 пляжах установлены специальные кресла-амфибии для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, на каждом коммунальном пляже установлены спасательные посты.

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