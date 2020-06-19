Пляжи Киева открыли для купаний, - Кличко
19 июня, 2020, 12:36
Пляжный сезон в Киеве официально стартовал, с сегодняшнего дня купаться разрешается на 12 пляжах
Об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает Еспресо.TV .
"Городские пляжи Киева открыли для купаний. В этом году паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания", - сообщил Кличко.
По его словам, на всех пляжах Гопотребслужба провела лабораторные исследования воды, проверила качество питьевой воды в фонтанчиках.
Кличко также рассказал, что на 8 пляжах установлены специальные кресла-амфибии для людей с ограниченными возможностями.
Кроме того, на каждом коммунальном пляже установлены спасательные посты.
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