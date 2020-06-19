Отец российского бойца UFC Нурмагомедова вылечился от коронавируса

19 июня, 2020, 12:12

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап вылечился от коронавируса

Об этом сообщают российские СМИ.

Состояние Абдулманапа Нурмагомедова уже улучшается.

"Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. Мы общались еще с одним общим знакомым, который рассказал, что Абдулманап больше не болеет коронавирусом. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес. Я, конечно, переживаю за Абдулманап. Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел ", - рассказал тренер российского бойца Хавьер Мендес.

14 мая у отца российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова диагностировали коронавирус .