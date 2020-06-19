 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОтец российского бойца UFC Нурмагомедова вылечился от коронавируса

Отец российского бойца UFC Нурмагомедова вылечился от коронавируса


фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov
Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап вылечился от коронавируса

Об этом сообщают российские СМИ.

Состояние Абдулманапа Нурмагомедова уже улучшается.

"Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. Мы общались еще с одним общим знакомым, который рассказал, что Абдулманап больше не болеет коронавирусом. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес. Я, конечно, переживаю за Абдулманап. Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел ", - рассказал тренер российского бойца Хавьер Мендес.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

19 июня, 2020 пятница

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать