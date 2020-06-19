Оккупанты обстреляли жилые дома в Авдеевке из запрещенных минометов

19 июня, 2020, 18:55

18 июня, в вечернее время, российско-оккупационные войска совершили обстрел жилых домов Авдеевки

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Вчера, 18 июня 2020 года, в вечернее время с направления неподконтрольных правительству Украины поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области наемники совершили обстрел жилых домов Авдеевки. Враг применил минометы калибра 82 и 120 мм", - говорится в сообщении.