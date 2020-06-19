Оккупанты обстреляли жилые дома в Авдеевке из запрещенных минометов
19 июня, 2020, 18:55
18 июня, в вечернее время, российско-оккупационные войска совершили обстрел жилых домов Авдеевки
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Вчера, 18 июня 2020 года, в вечернее время с направления неподконтрольных правительству Украины поселков Яковлевка и Минеральное Донецкой области наемники совершили обстрел жилых домов Авдеевки. Враг применил минометы калибра 82 и 120 мм", - говорится в сообщении.
Группа украинской стороны СЦКК провела фотофиксацию места обстрела и выяснила, что от разрыва мины калибра 120 мм было разрушено хозяйственное здание, также повреждены фасад и крыша двух домов. Две другие мины разорвались на приусадебном участке.
Пострадавших граждан в результате обстрела нет.
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