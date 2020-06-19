Надел наручники и умер: в Днипре злоумышленник при задержании застрелил полицейского

19 июня, 2020, 21:46

Злоумышленник выстрелил в оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции города Днипро, от ранений милиционер скончался, перед тем задержав преступника

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

19 июня в городе было совершено разбойное нападение. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и нарядам патрульным дали приметы злоумышленника.

Полицейские увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить в отделение. Во время движения злоумышленник совершил несколько выстрелов. Раненому удалось выхватить оружие у нападавшего, задержать его и надеть на него наручники. От полученных ранений полицейский скончался.