На Полтавщине мужчина бросил гранату во двор соседа, пострадали три человека

19 июня, 2020, 13:26

18 июня от взрыва гранаты, который произошел во дворе одного из домов частного сектора Миргорода, телесные повреждения получили 67-летний владелец и его 37-летний сын

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области.

По первоначальным данным, травмы, получили пострадавшие, принадлежат к повреждениям средней тяжести. У пенсионера множественные рваные раны тела, у его родственника - переломы и множественные рваные раны конечностей и туловища.

По подозрению в уголовном правонарушении в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержали 71-летнего жителя одного из соседних домов. Мужчина также обратился за медицинской помощью в центральную районную больницу с рваными ранами спины.

С места происшествия полиция изъяла фрагменты боеприпаса (предварительно, гранаты РГД-5), а также другие вещественные доказательства. По адресу проживания фигуранта провели неотложный обыск, во время которого обнаружили металлический тубус, похожий на ручной противотанковый гранатомет и две минометные мины неустановленного типа, без боевых зарядов. Изъятые предметы направлены на судебную баллистическую экспертизу.

Предварительно установлено, что между соседями существовал давний конфликт по поводу земельного участка.

Полиция устанавливает источник происхождения боеприпасив.Тривають следственные действия.

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